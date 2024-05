L'Irlande veut interdire la vente de tabac aux moins de 21 ans

Une proposition de loi a été présentée mardi par le gouvernement irlandais afin de rendre "plus difficile l'achat de produits du tabac pour les jeunes" alors que "les données montrent qu'on court un risque élevé de devenir fumeur entre 18 et 21 ans", a-t-il indiqué dans un communiqué.

Le gouvernement fait valoir que le tabac est à l'origine de 4.500 décès par an en Irlande, qui compte cinq millions d'habitants et cause de nombreuses maladies évitables comme des cancers, des maladies cardiovasculaires et respiratoires.

Le pays s'est fixé comme objectif de réduire la part de fumeurs à moins de 5% de la population adulte, alors qu'actuellement 18% des personnes de plus de 15 ans fument dans le pays.

L'Irlande a déjà été le premier pays de l'UE à interdire de fumer à l'intérieur des espaces publics clos, comme les pubs ou les restaurants.