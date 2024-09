L'organisation flamande Unizo appelle à une "renaissance de la politique"

L'organisation des indépendants flamands Unizo a appelé mardi lors d'un événement à l'Ancienne Belgique à une "renaissance de la politique". "Nous sommes aujourd'hui exactement 100 jours après les élections et nous semblons être coincés au niveau flamand, bruxellois et fédéral", a déclaré l'administrateur-délégué d'Unizo, Danny Van Assche. "L'heure est à une renaissance politique, qui réponde aux préoccupations des 1,3 million d'indépendants dans notre pays".

Unizo a fait sa rentrée mardi soir en présence entre autres du formateur fédéral Bart De Wever et de la députée et ancienne présidente de l'Open VLD, Gwendolyn Rutten.

Selon M. Van Assche, les indépendants veulent que la politique "ne consiste plus en des divergences d'opinion exacerbées, mais plutôt en une perspective d'avenir vers une société prospère, solidaire et saine, au lieu de discours tonitruants sur l'enfer et la damnation".