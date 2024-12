Ludivine Dedonder revient sur ses premiers pas à la tête de la Défense: "Il y a beaucoup de conservatisme et de machisme dans les remarques en général"

Dans notre vidéocast Regard, la socialiste revient sur cet épisode. "(Bien s'habiller) c'est important d'une manière générale, je pense qu'il faut prendre soin de soi et être habillé correctement. Moi, on m'a reproché de porter des baskets. Mais être correctement habillée, c'est quoi aujourd'hui? C'est d'abord se sentir bien, être soi-même. À un moment, il faut pouvoir évoluer", lance Ludivine Dedonder avant de poursuivre sur le machisme subi au début de son mandat.

"Il y a beaucoup de conservatisme et de machisme sur les remarques en général. Quand je suis arrivée à la tête de la Défense, on m'a demandé si j'avais fait mon service militaire. Les ministres de la Défense précédents, qui étaient des hommes, on ne leur a jamais demandé et ils ne l'avaient pas fait", ajoute-t-elle.

Ludivine Dedonder est aujourd'hui fière "d'avoir réussi à démontrer qu'en n'ayant pas fait son service militaire, en étant une femme, et en portant des baskets il était possible de reconstruire le département".

Quel bilan ?

Plus de cinq ans après avoir été nommée ministre de la Défense, la Tournaisienne dresse le bilan de sa mandature. "On a avancé, on peut toujours avancer plus vite, mais si vous lisez la déclaration de politique générale que j'avais présentée en 2020 quand je suis arrivée, on est certainement à 90% de réussite", se réjouit-elle.