Raoul Hedebouw a vécu une année très particulière entre des élections historiques et le décès de son papa: "Je porte sa flamme dans mon coeur"

Sur un plan plus personnel, l’année fut marquée de douleurs mais aussi d’introspection. Hedebouw confie s’être retrouvé confronté à une tragédie personnelle avec le décès de son père. "C'était un homme formidable, il m’a transmis des valeurs grandes comme un cœur", dit-il, visiblement ému. "On s’est tout dit juste avant qu’il ne parte. Il était fier des luttes que je mène, y a pas un instant que je pense pas à lui", confie encore le Liégeois.

Sur le plan national, l'année a également marqué une solide avancée pour le PTB en Flandre, une région où le parti a doublé son nombre d’élus au Parlement flamand. Cette percée témoigne, selon Hedebouw, d'une demande d'alternatives politiques à gauche dans une région souvent associée à la droite. "Nous avons prouvé qu’il y a une place pour une vraie gauche en Flandre, mais cela demande un énorme travail", explique-t-il, ajoutant qu’il suit quotidiennement la presse flamande pour s’adapter aux réalités spécifiques de chaque région. Malgré les différences culturelles et politiques entre Wallonie et Flandre, le président du PTB affirme que "le style Raoul passe à fond dans les deux régions", en partie grâce à sa capacité à switcher entre les deux langues nationales, un atout qu’il juge rare en politique belge actuelle.

Cet événement a profondément influencé sa vision de la vie et de ses responsabilités, tant en famille que dans son rôle politique. "Je porte sa flamme dans mon cœur chaque jour", déclare-t-il, insistant sur l’importance des valeurs familiales qui continuent à guider son action publique. Il explique également que ce décès a renforcé ses liens avec ses proches et lui a offert une opportunité de recentrer son énergie.

Des projets ambitieux pour la suite

Sur le terrain politique, Hedebouw met également en avant les défis restants du PTB, notamment son implantation limitée dans les zones rurales. "Nous devons renforcer notre présence dans des régions comme le Luxembourg, le Brabant wallon ou encore les cantons germanophones", admet-il. L’objectif est de mieux représenter ces territoires tout en restant fidèle à l’éthique du parti. À cet égard, il reconnaît que la base militante du PTB est encore concentrée dans les grandes villes ou les centres industriels. Ces limites géographiques constituent une priorité pour les futures campagnes du parti, dit-il.

En parallèle, 2024 a permis des dialogues plus nuancés avec le patronat, notamment des PME et les secteurs comme l’Horeca, fortement touchés par les crises récentes. Raoul Hedebouw rapporte avoir constaté la pression économique croissante sur ces petites entreprises, piégées entre les grandes multinationales et les contraintes fiscales. "Nos systèmes fiscaux sont trop orientés vers les grandes entreprises, alors que les petites entreprises peinent à survivre", analyse le président du PTB, appelant à une révision des politiques d’aides et de taxation pour mieux soutenir ce tissu économique essentiel.

Plus d’armes ne créent pas la paix, elles créent la guerre

Toujours proche des citoyens, Raoul Hedebouw a également fait renaître son format numérique interactif "Raoul part en live", qui a suscité un engouement notable en réunissant des milliers de participants. "C’est une manière directe de rester connecté aux préoccupations de la population", explique-t-il. Ce projet reflète son désir d’un dialogue constant avec les citoyens, tout en utilisant les nouvelles technologies pour moderniser la communication politique. Cette capacité à être à l’écoute a d’ailleurs permis au PTB de continuer à progresser en adhésion, franchissant cette année le cap des 28.000 membres.

Enfin, Raoul Hedebouw reste un fervent défenseur de la paix mondiale. Lors des fêtes de fin d'année, il appelle à "privilégier le dialogue et non la surenchère militaire", mettant en garde contre les dangers d'un réarmement global. Pour lui, Noël est l’occasion de rappeler que "plus d’armes ne créent pas la paix, elles créent la guerre", une posture qui s’inscrit dans sa vision d'une politique internationale éthique et humaine.

Malgré les défis de 2024, Raoul Hedebouw entame 2025 avec une énergie renouvelée, prêt à poursuivre ses combats tant pour son parti que pour les valeurs qui lui sont chères.