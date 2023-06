L'UE pas près d'atteindre ses objectifs climatiques fixés pour 2030

Peu d'éléments indiquent que les actions entreprises dans l'Union européenne seront suffisantes pour atteindre les objectifs climatiques et énergétiques fixés pour 2030, affirme lundi la Cour des comptes européenne dans un nouveau rapport.

Si l'UE est parvenue à atteindre ses objectifs fixés pour 2020 en matière de climat et d'énergie, cette réussite est en partie liée aux effets de la crise financière de 2009 et à la pandémie de Covid-19, qui ont entraîné une baisse de la consommation d'énergie. Or l'UE n'a pas évalué l'incidence des facteurs externes sur ses performances écologiques, note la Cour des comptes.

Les auditeurs de la Cour ont aussi constaté un manque de transparence quant au recours par les Vingt-Sept à des "flexibilités" pour atteindre les objectifs contraignants nationaux. Ils font notamment référence aux rachats de quotas d'émissions ou de parts d'énergie renouvelable auprès d'autres Etats membres ayant dépassé leurs propres objectifs, comme ce fut le cas pour la Belgique.