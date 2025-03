Meilleurs ennemis par le passé, Russes et Américains deviennent-ils meilleurs amis? "C'est la question que tout le monde se pose"

"C'est la question que tout le monde se pose et je n'ai malheureusement pas la réponse. Certains y voient une stratégie pour diviser la Russie et la Chine. D'autres, une tactique pour forcer l'Ukraine à la table des négociations. Et encore d'autres y voient une explication bien plus triviale. Par exemple, le fait que le prédécesseur de M. Trump, le démocrate Biden, appuyait l'Ukraine et le président Zelensky. Donc, pour le président Trump, faire le contraire, c'est la voie à suivre".

Et alors qu'un accord de cessez-le-feu a été trouvé entre l'Ukraine et les USA, Vladimir Poutine n'a pas encore donné son accord. Il y a fort à parier qu'une réponse négative relancerait de plus belles les tensions déjà présentes avec les autres pays, dont les USA.

