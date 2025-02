"MR au feu, Arizona au milieu": plusieurs interpellations, dont des pompiers, devant le siège des libéraux

Devant le siège du MR et des Engagés, des affrontements ont éclaté entre policiers et manifestants, nécessitant l’intervention des forces de l’ordre.

Alors que plusieurs centaines de manifestants étaient encore sur place, le calme revient peu à peu. Le cortège principal s'est déjà dispersé vers la gare du Midi, et les manifestants restants quittent progressivement les lieux.

La manifestation a pris une tournure plus large après l’annonce des mesures du nouveau gouvernement fédéral. Les sièges du MR et des Engagés, partis membres de la coalition, ont été pris pour cible par certains manifestants.

Des heurts ont éclaté entre forces de l’ordre et manifestants, certains recevant des coups de matraque. Plusieurs personnes, dont des pompiers, ont été interpellées. Un hélicoptère de la police fédérale a survolé la zone pour surveiller la situation, tandis que des dizaines de véhicules de police ont été déployés boulevard de Waterloo.

Affrontements et interpellations devant le siège du MR

En fin d’après-midi, la tension est montée devant le siège du MR, où des activistes ont jeté divers projectiles, notamment des pavés, des œufs, des citrons et des bouteilles de bière. La police a répliqué en utilisant des gaz lacrymogènes et en faisant usage d’une autopompe pour contenir les manifestants rassemblés avenue de la Toison d’Or. Plus de 60 policiers en tenue antiémeute avaient été mobilisés pour sécuriser le bâtiment.

Devant le siège du MR, de nombreux drapeaux palestiniens flottaient, tandis que des slogans comme "ACAB" et "Tout le monde déteste la police" étaient scandés. Des groupes de jeunes tambourinaient sur les structures urbaines à proximité, tandis qu’un important dispositif antiémeute restait en place pour empêcher tout nouvel accès au bâtiment.