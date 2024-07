MR et Engagés ont conclu un accord pour la Wallonie et la Fédération Wallonie-Bruxelles -2

Le MR et les Engagés ont conclu un accord sur les Déclarations de politique régionale et de politique communautaire, ont-ils annoncé jeudi. Une conférence de presse associant les présidents des deux partis aura lieu à 16h00 au Parlement wallon.

"Un mois pile plus tard, dans un timing inédit, l'objectif annoncé est atteint: présenter un accord audacieux qui donnera un nouvel élan aux deux entités en adoptant les réformes prioritaires pour leur redressement socio-économique et pour réussir les transitions au bénéfice de tous les citoyens et des générations futures", indiquent-ils dans un communiqué.

Les entités francophones seront donc prêtes avant le fédéral, la Flandre et Bruxelles. Le premier et la seconde ont entamé des négociations en vue de constituer leurs majorités. Les formateurs fédéral et flamand, les N-VA Bart De Wever et Matthias Diependaele, ont indiqué qu'ils espéraient conclure un accord autour du 20 septembre. A Bruxelles, en revanche, la situation demeure compliquée, la formation n'a pas encore commencé et aucune échéance n'a été annoncée.

C'est la troisième fois que la Wallonie et la Fédération Wallonie-Bruxelles concluent un accord avant la Flandre. En 2014, le PS et le cdH s'étaient accordés le 18 juillet pour mettre sur pied des gouvernements dirigés par les socialistes Paul Magnette et Rudy Demotte, quelques jours avant un accord entre la N-VA, le CD&V et l'Open Vld qui avait débouché sur le gouvernement de Geert Bourgeois (N-VA). Et le 9 septembre 2019, le PS, le MR et Ecolo concluaient les accords qui seraient mis en œuvre par les gouvernements d'Elio Di Rupo (PS) et Pierre-Yves Jeholet (MR) tandis que la Flandre devait attendre le 30 septembre pour installer le gouvernement Jambon.