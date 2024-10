Naji en Vaneeckhout ne sont pas candidats à un nouveau mandat à la présidence de Groen

Les coprésidents resteront en fonction jusqu'aux vacances de fin d'année. D'ici là, les membres de Groen auront nommé une nouvelle direction.

Leur décision avait déjà été prise en juin, ont avoué les intéressés. Mais ils n'ont décidé de la partager avec les membres du parti qu'après la campagne des communales. "Nous avons travaillé dur chaque jour avec beaucoup d'énergie et de dynamisme. Et même si nous avons réussi à créer à nouveau de la fierté, un esprit d'équipe et le feu chez Groen, cela ne se reflète pas encore dans les résultats électoraux. Cela demande encore plus de temps et de travail", déplore Jeremie Vaneeckhout.