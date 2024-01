"Nous devons avoir une défense qui soit assez robuste pour dissuader": la ministre Ludivine Dedonder évoque ses plans pour l'armée belge

La ministre de la Défense a tout d'abord voulu mettre en avant les constructions qui s'opèrent et les avancements au sein de la Défense. "Il est vrai que la situation géopolitique est particulièrement inquiétante. (...) Maintenant, depuis que je suis rentré dans ce département, je n'ai fait que le reconstruire. On a mis en place différents plans, dont un plan pour le personnel avec un recrutement de 10.000 militaires sur 4 ans qu'on attendra (...)".

Concernant la guerre en tant que tel, la ministre n'est pas alarmiste, mais conseille tout de même une certaine vigilance. "Alors évidemment, on se prépare. Non pas parce qu'il y a des indications d'une menace imminente envers la Belgique, non. Mais évidemment, la situation dans le monde est préoccupante et nous devons avoir une défense qui soit suffisamment robuste que pour dissuader. Et suffisamment résiliant que pour participer à un effort quand il y a une crise sur le territoire national (...)", explique-t-elle.

Avec une Russie toujours plus menaçante, pourrait-elle décider de s'attaquer aux pays voisins européens ? Pour Ludivine Dedonder, aucun signal ne le montre pour l'instant. "On n'a pas d'indication d'une menace de cet ordre-là aujourd'hui. Nous sommes une alliance, l'OTAN (organisation du Traité de l'Atlantique Nord, NDLR) (...) et nous avons chacun des défenses qui se renforcent pour, justement, dissuader quelconque attaque. Il ne faut jamais, évidemment, négliger les déclarations. Il faut toujours rester attentif, mais il ne faut pas non plus inquiéter la situation".