"Nous reviendrons", promet Alexander De Croo

"Nous avons perdu cette élection. J'étais la figure de proue de cette campagne. Ce n'est pas le résultat que j'espérais et je ne me déroberai pas à mes responsabilités. Dès demain, je démissionnerai de mon poste de Premier ministre. Je me concentrerai pleinement sur les affaires courantes. Je préparerai tout pour une bonne transmission à mon ou mes successeurs. Notre pays a besoin d'un nouveau gouvernement rapidement", a-t-il insisté.

Le libéral flamand a admis que les libéraux n'étaient pas parvenu à convaincre suffisamment d'électeurs. "Pour l'instant, nous avons beaucoup plus de questions que de réponses. Mais nous sommes combatifs et résistants et nous reviendrons plus forts. 'We will be back' (nous reviendrons, NDLR)."