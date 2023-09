Dans le cadre d'Octobre rose, l'association "BIG against breast cancer" lance la campagne "I miss you", afin de sensibiliser à l'importance de la recherche dans le traitement du cancer du sein, a annoncé mardi le Breast International Group (BIG), un réseau académique international basé à Bruxelles. La campagne invite à croiser les bras sur la poitrine en signe de soutien face au manque d'un sein, au deuil de la vie avant le cancer, ou encore à la perte d'un proche.

En Belgique, 11.000 femmes reçoivent le diagnostic d'un cancer chaque année, ce qui représente l'un des taux d'incidence de la maladie les plus élevés d'Europe. Juliette, 46 ans, compte parmi elles. Il y a cinq ans, juste après la naissance de sa fille, elle apprend qu'elle est atteinte d'un cancer hormono-dépendant. "A ce moment-là, c'est comme si la vie s'effondrait", se rappelle-t-elle. "Mais je voulais être là pour la fille, alors je me suis battue. Aujourd'hui, je suis en rémission et j'ai appris à être indulgente avec moi-même."

Cependant et c'est moins connu, la maladie touche également un homme sur 800 en moyenne. En raison de cette rareté, les traitements sont souvent peu adaptés. "Ils restent encore trop souvent identiques à ceux des femmes, malgré d'importantes différences hormonales", souligne Kris, touché par la maladie.