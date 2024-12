Olivier Maingain, désormais ex-DéFI, va créer un nouveau parti: quelles promesses derrière cette annonce?

"Constatant que Mme Sophie Rohonyi s'inscrit dans la dépendance du MR en acceptant sa logique de placer les négociations bruxelloises sous le contrôle des partis nationaux, je constate qu'elle ne défend plus l'autonomie de la Région bruxelloise. En conséquence, je quitte DéFI. Je ferai part de mon projet de refonder le parti dans la fidélité aux convictions que j'ai toujours portées avec de nombreux militants et électeurs. Je lancerai un appel dans ce sens dans les prochains jours", a-t-il déclaré.

A notre micro, l'ancien président de DéFI s'est exprimé sur ce départ. "Ce parti malheureusement n'a plus une ligne claire, constante et cohérente", estime-t-il. "C'est-à-dire que dire qu'on veut négocier entre présidents de parti et pas qu'avec les présidents bruxellois, ça ne va pas ! Depuis que la région bruxelloise existe, il y a toujours eu la volonté de faire respecter la volonté des bruxellois et des bruxellois francophones qui sont très majoritaires dans cette région. Aujourd'hui, Bruxelles est bloquée parce qu'il y a deux élus de la N-VA qui sont parvenus à faire un chantage institutionnel auquel les autres partis flamands se sont associés".

A la suite de ce départ, Olivier Maingain a annoncé la création d'un nouveau parti. "C'est un parti qui va faire respecter la volonté des Bruxelloises et des Bruxellois. Ce n'est pas parce qu'il y a aujourd'hui un blocage qu'il faut mettre Bruxelles sous tutelle, qu'il faut accepter la logique que défend le MR et la N-VA. Il faut qu'on redonne la dignité aux Bruxellois de se faire respecter. Fondamentalement, il n'y a plus cette voix forte que j'ai souvent incarnée dans l'histoire de la région bruxelloise et j'entends reprendre en effet une forme d'indépendance, de rassemblement de tous ceux qui croient à tout ce que j'ai toujours défendu et porté avec conviction, honnêteté, loyauté et fidélité", conclut-il.