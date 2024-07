Oxford n'est plus classée comme la meilleure université européenne

ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology passe cette année de la deuxième à la première place. Le dauphin est l'Imperial College London alors qu'Oxford University, où la princesse Elisabeth est sur le point d'achever officiellement son bachelier de trois ans en histoire et politique, perd deux places mais reste sur le podium.

Parmi les universités belges, la KU Leuven recule de six places pour occuper le 27e rang. L'université de Gand en gagne six pour se retrouver à la 47e place. Suivent deux institutions francophones, l'UCLouvain (75) et l' ULB (94), qui devancent l'UAntwerpen (109), la VUB (114), l'université de Liège (165), Hasselt (249), Namur (365), Mons (368) et Saint-Louis (601).

Au total, 685 universités figurent dans ce répertoire, issues de 42 pays. Le Royaume-Uni compte le plus grand nombre de représentantes avec 103 universités, devant la Turquie (72) et l'Allemagne (53).