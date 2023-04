Pas encore de nom pour la future secrétaire d'État Écolo

"Elle préfère se consacrer au climat, à l'environnement", a souligné la co-présidente des Verts.

"J'espère que l'on trouvera un nom rapidement et l'on fait tout pour", a-t-elle dit en réponse à une question sur le départ en vacances le week-end prochain du roi Philippe - devant lequel la nouvelle secrétaire d'État devra prêter serment.

Mme Maouane a rappelé que chez les écologistes, ce ne sont pas les deux co-présidents - elle-même et Jean-Marc Nollet - "qui décident seuls". Il et elle doivent passer devant des instances afin de soumettre une telle désignation et de la valider en interne. "Et puis on ira chez le Roi et on espère que le Roi pourra se déplacer" pour la prestation de serment