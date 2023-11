Peter Mertens et Jos D'Haese têtes de liste PTB à Anvers

Le secrétaire général du PTB (PVDA) Peter Mertens et le chef de groupe au Parlement flamand Jos D'Haese seront les têtes de liste des communistes à Anvers, respectivement à la Chambre et à la Région, a annoncé le parti mercredi lors d'une conférence de presse.

"En 2024, nous voulons trois sièges à la Chambre et quatre au Parlement flamand", a déclaré Peter Mertens. "Nous pourrons ainsi œuvrer de manière plus forte pour l'augmentation du pouvoir d'achat et pour la lutte contre la culture du profit en politique."

Les deux députés sont donc reconduits à la tête des listes qu'ils tiraient déjà en 2019. Actuellement, le PVDA dispose de deux sièges anversois à la Chambre et de deux autres au parlement flamand.