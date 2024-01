Pierre Wunsch entend poursuivre la modernisation de la Banque nationale

Le gouverneur de la Banque nationale (BNB) Pierre Wunsch rempile pour cinq ans à la tête de l'institution et il entend, au cours de ce second mandat, poursuivre la stratégie de modernisation de la BNB. Le gouvernement fédéral réuni en comité restreint a approuvé mercredi à la mi-journée la nomination de M. Wunsch. Celle-ci devra encore être confirmée par un arrêté royal.

"Je me réjouis de poursuivre au cours de mon mandat (...) la stratégie que nous avons définie il y a quelques années. Celle-ci fait de la BNB une banque centrale moderne, au service de la société et au cœur de l'Eurosystème", affirme Pierre Wunsch dans un communiqué diffusé mercredi soir par la BNB. Le responsable cite notamment la nouvelle culture de travail et d'entreprise, la poursuite de l'optimisation des processus internes, la nouvelle approche en termes de communication avec les différentes parties prenantes de la Banque, les efforts en matière de diversité et d'inclusion, et les nouveaux accents mis sur des domaines tels que la supervision financière ou la recherche.

M. Wunsch est également membre du Conseil des gouverneurs et du Conseil général de la Banque centrale européenne (BCE), gouverneur auprès du Fonds monétaire international (FMI) et président du Comité d'audit de la Banque des Règlements Internationaux. Il préside aussi la Fondation Roi Baudouin depuis 2022.