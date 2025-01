Plus autonomie pour les entités fédérées? Voici ce que Georges Louis Bouchez répond

On peut améliorer le fonctionnement de l'État, mais un exercice communautaire "n'est pas vraiment compatible avec un assainissement de près de 20 milliards", a-t-il indiqué, au cours de l'émission "De Zevende Dag" (VRT), réitérant son attachement à la Belgique fédérale.

Le président de la N-VA et formateur fédéral Bart De Wever a promis ce samedi à ses militants des "progrès communautaires concrets" via le gouvernement Arizona qu'il tente de former avec le MR, Les Engagés, Vooruit et le CD&V.