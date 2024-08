Plus de 11.400 personnes ont participé aux Quatre jours de l'Yser

La 51e édition des Quatre jours de l'Yser a été un succès avec plus de 11.400 marcheurs et marcheuses, s'est réjoui vendredi Jef Verstraete, directeur de la marche organisée par l'armée belge. Il s'agit d'une édition record, selon l'organisation.

La marche non compétitive de quatre jours, ouverte aux civils et militaires, a débuté mardi à Oostduinkerke, en Flandre occidentale, après une cérémonie d'ouverture la veille en soirée. Elle se termine vendredi à Ypres. La première étape reliait Oostduinkerke à Nieuport, la deuxième reliait Nieuport à Dixmude, la troisième Dixmude à Poperinge, et, enfin, la dernière reliait Poperinge à Ypres.

Les participants n'étaient pas obligés de marcher les quatre jours et pouvaient même choisir la distance parcourue. Avant même le départ, 8.000 personnes s'étaient inscrites. Beaucoup d'autres les ont rejoints sur place, portant à 11.400 le nombre de randonneurs.