Plusieurs sièges bébés recalés dans un test: voici les conseils pour faire le bon choix

"Ça doit ressembler vraiment à une petite coque et donc il y a des petits ailerons ici qui protègent. Il est tout cocoon, elle est vraiment bien mise dedans. Ils ont des petits ailerons qui se développent ici et qui permettent en cas de choc de venir protéger le siège", démontre-t-elle.

"Bien regarder toujours que votre enfant soit bien installé et bien attaché. Toujours bien vérifier que l'enfant ne soit pas trop serré et donc l'idéal c'est de pouvoir passer vos doigts ici en dessous. Vous ajustez avec la sangle et aussi de ne pas mettre de veste parce que là l'enfant risque de passer au travers des sangles", explique Virginie Delhalle, vendeuse dans un magasin de puériculture.

Sur 24 modèles testés par Test Achats, 15 sièges pour enfants ont réussi l'essai avec brio. Sept autres sont jugés satisfaisants et enfin deux classés comme mauvais. "C'est très important de vérifier si le siège est compatible avec votre véhicule, demander un avis à un expert et certainement pas acheter ce genre d'outils en ligne", recommande Lorenzo Stefani, porte-parole de Touring.

Prix

Depuis 50 ans, les systèmes de sécurité de ces modèles ont aussi fortement évolué. Et désormais le plus souvent, confort et sécurité ont un prix : "Le bas de gamme est à 200 euros et on peut aller jusqu'à 500 euros", avoue-t-elle.

Le siège auto orienté vers l'arrière est conseillé aussi longtemps que possible. Idéalement jusqu'à l'âge de 2 ans. Un seul mot d'ordre, la prudence à l'approche des vacances.