Pont-à-Celles se positionne contre un projet de centre de tri de déchets à Gosselies

La commune de Pont-à-Celles a décidé de se positionner contre l'implantation d'un centre de tri de déchets internes et d'une centrale à béton à Gosselies (Charleroi). Lundi soir, le collège communal pont-à-cellois (PS-MR-Ecolo) a pris la décision de rendre un avis négatif concernant ce projet controversé dans le cadre de l'enquête publique.

Le bourgmestre et les échevins ont tenu à argumenter précisément leur décision reprenant en vis-à-vis de celle-ci toute une série de considérants.

Parmi ceux-ci figurent la nature du site concerné par le projet, un site de grand intérêt biologique, mais aussi les nuisances générées par l'activité et par la circulation des poids lourds autour de celle-ci. S'y retrouve également pointé le risque d'un effet cumulatif entre certaines de ces nuisances et d'autres générées par un broyeur à métaux et un site de regroupement de déchets métalliques, situés à proximité.

Le projet a été intensément commenté ces derniers jours dans la région de Charleroi en lien avec l'enquête publique. Dans le cadre de celle-ci, toute une série de riverains ont déjà eu l'occasion de marquer leur opposition au projet.

Dans quelques jours, la Ville de Charleroi devrait à son tour se positionner par rapport à celui-ci.