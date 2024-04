Près d'un militaire sur deux est en surpoids, rapporte vendredi La Dernière Heure. La Défense a mis au point un processus de reconditionnement physique volontaire et propose un programme préventif et curatif, précise Ludivine Dedonder, ministre de la Défense

Dans les rangs de l'armée, 46 % des soldats en surcharge pondérale (dont 37 % en surpoids et 9 % en situation d'obésité) contre 7 % en insuffisance pondérale et 47 % considérés comme un poids normal, d'après les chiffres de la Défense pour l'année 2023. "Les tranches d'âge les plus touchées sont naturellement les 40 ans et plus, dans des services moins actifs et plus sédentaires", précise-t-elle.

"Le surpoids est un problème de société plus qu'un problème lié à la Défense", déclare Ludivine Dedonder, ministre de la Défense. "Cela étant dit, la bonne santé du personnel militaire est cruciale, sans quoi, il ne peut pas effectuer sa mission si le corps ne suit pas. En matière de surpoids, la Défense a mis au point un processus de reconditionnement qui, en plus des soins médicaux classiques pour les militaires, intègre de la kiné, du sport et des conseils de nutrition afin d'atteindre ou de retrouver le niveau de condition physique nécessaire pour la fonction. L'engagement du personnel dans un tel processus de reconditionnement se fait sur base volontaire."