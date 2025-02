"Quelque chose qui ne nous fait pas plaisir": le MR a admis que la taxe sur les plus-values est bien une concession

"Comme libéral, c'est quelque chose qui ne nous fait pas plaisir et qui a été négocié longtemps", a admis le chef de groupe MR Benoit Piedboeuf. Mais "on vit aussi dans une société où il y a la demande d'une participation de tout le monde. C'est une demande sociale à laquelle on a répondu, pas de gaité de cœur." Le libéral a souligné que des modalités sont prévues pour ne pas toucher le petit épargnant.

"C'est clair que les libéraux n'étaient pas demandeurs", a appuyé le ministre de l'Emploi et vice-Premier ministre MR David Clarinval. "Mais nous avons décidé de faire des compromis. Nous allons le faire, nous serons loyaux et nous appliquerons la décision qui a été prise."