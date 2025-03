Qui pour succéder à Maxime Prévot à la tête des Engagés? Voici les deux candidats

Le collège des assesseurs a validé les candidatures de Marc-Antoine Mathijsen et d'Yvan Verougstraete pour la présidence des Engagés. Soutenus par l'Assemblée politique, ils seront départagés par un vote des adhérents le 13 avril. Plusieurs autres élections internes sont aussi en cours.

Après avoir vérifié le respect des conditions statutaires, le collège des assesseurs a validé, lundi, les deux candidatures reçues en vue de l'élection à la présidence nationale des Engagés, à savoir celle de Marc-Antoine Mathijsen et celle d'Yvan Verougstraete.

L'équipe de Marc-Antoine Mathijsen, elle, est composée de Séverine Oleffe et d'Yves Caputo, respectivement vice-président à la réflexion politique et à l'action citoyenne.

"Vanessa Matz a, quant à elle, été nommée conseillère stratégique à la présidence. Nous confirmerons sa candidature à la vice-présidence quand l'incompatibilité entre cette fonction et celle de ministre sera levée par une convention statutaire. Quand ce sera le cas, il y aura trois vice-présidentes aux Engagés", avait récemment expliqué Yvan Verougstraete.

L'eurodéputé Yvan Verougstraete, qui assume actuellement la présidence par intérim depuis le départ de Maxime Prévot aux Affaires étrangères, se présente en ticket avec Camille Maitrejean au poste de vice-présidente à la réflexion politique et Marine Jacqmin en tant que vice-présidente à l'action citoyenne.

Le Collège des assesseurs a par ailleurs reçu 31 candidatures valables pour l'élection des représentants wallons à l'Assemblée politique et 14 candidatures valables pour l'élection des représentants bruxellois et de la périphérie. Huit candidatures bruxelloises et 14 wallonnes ont en outre été reçues pour l'Assemblée générale des Mandataires locaux.

"Au vu du nombre de candidatures reçues, le collège des assesseurs se réjouit de la dynamique démocratique interne au sein du Mouvement", soulignent Les Engagés.

L'ensemble de ces candidatures sera soumis au vote des adhérents, le nouveau président devant être désigné le 13 avril prochain.