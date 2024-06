Raoul Hedebouw espère voir le PTB devenir le troisième groupe à la Chambre

"Comme toujours, la question sera de savoir si le PTB est incontournable oui ou non au niveau des discussions pour entrer dans un gouvernement. La politique, c'est une question de rapport de force, ce n'est pas une question de personne. Pour l'instant, on voit que les partis traditionnels, et plus particulièrement PS et Ecolo, ferment la porte au PTB. Mais si le PTB est assez fort, évidemment on pourra s'imposer. On verra ce soir si on a ce rapport de force," a confié le président du parti communiste à la sortie du bureau de vote.

Pour concrétiser cet objectif, Raoul Hedebouw espère arriver dans le trio de tête au niveau fédéral. "Pour nous, ça serait important de, par exemple, pouvoir être troisième groupe parlementaire au niveau de la Chambre. On serait alors vraiment incontournable dans les discussions."