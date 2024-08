Raoul Hedebouw persuadé qu'il n'y aura pas de gouvernement avant les élections communales: mais pour quelle raison?

"Le problème, c'est toujours la différence entre le programme avant les élections et après les élections", a-t-il répondu. "Je ne pense pas que le MR avait dit clairement qu'il voulait bloquer les salaires, ça se saurait ! Traficoter l'indexation, je ne crois pas que le MR l'avait mis dans son programme. Ne plus surpayer le travail de nuit, ce n'était pas dans le programme du MR. C'est des minteux (sic). Ils mentent dans leur programme avant les élections", a lancé le président du PTB.

Raoul Hedebouw est persuadé qu'il y a une volonté des partis qui tentent actuellement de former un gouvernement de tenter de gagner du temps. "Aujourd'hui, ce n'est pas un arrêt des négociations, il faut le dire aux gens, c'est une pause. Une pause pourquoi ? Parce que Maxime Prévot et monsieur Bouchez se sont dits : avant les élections communales, on ne va pas faire passer toutes ces mesures antisociales. C'est évident. C'est une petite pause et le 14 octobre au matin, ils reprennent et ils nous font passer tout ça", a-t-il poursuivi.