Raoul Hedebouw : "Un vrai vote populaire de gauche est retrouvé"

Le président du PTB Raoul Hedebouw se dit "satisfait" du verdict dans les urnes pour sa formation, avec "un vrai vote populaire de gauche qui est retrouvé", lors d'un entretien sur Bel RTL lundi, au lendemain du scrutin. "On est content d'être une des forces qui a le plus augmenté sur l'ensemble de la Belgique, c'est important pour nous que le signal vienne de Flandre, de Bruxelles et de Wallonie".

Le PTB devrait, selon son président, être "un bon groupe" au niveau du parlement fédéral, et le troisième groupe au niveau francophone. Il sort donc satisfait du scrutin mais "il faudra voir comment les jours et semaines à venir" vont évoluer.

"On va chercher des voix ouvrières en Wallonie, dans les couches populaires, chez les étudiants, ça on le savait. Mais en Flandre aussi dans tous les cantons ouvriers à Gand et dans le Limbourg. On a un vrai vote populaire de gauche qui est retrouvé".

Il admet toutefois être inquiet que les électeurs francophones, tant wallons et bruxellois, aient basculé à droite.

"On a voulu mener le plus possible la campagne sur les idées de gauche, avec la taxe des millionnaires, le retour de la pension à 65 ans... Je pense que la seule manière de gagner pour la gauche, c'est comme ça. On voit qu'Ecolo s'écroule, le PS recule, nous, on résiste bien".