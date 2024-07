Recours de l'association Dryade contre l'élargissement du ring de Bruxelles

L'association environnementale Dryade a annoncé, mardi, avoir introduit un recours devant le Conseil d'État contre l'élargissement du ring de Bruxelles. Elle dénonce un projet qui ne "tient pas compte de l'environnement et du climat".

Les plans d'élargissement concernent le tronçon nord du ring, qui court de l'échangeur de l'E40 à Grand-Bigard à l'échangeur de l'E40 à Woluwe Saint-Etienne. Celui-ci passera de trois à quatre voies.

"Cet élargissement attirera un trafic supplémentaire et entraînera une augmentation des émissions d'azote et de gaz à effet de serre. Les réserves naturelles environnantes sont déjà surchargées. Les plans leur feront avaler encore plus d'azote", alerte Dryade dans un communiqué de presse.