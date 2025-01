Réforme du chômage: voici jusqu'à quel âge la limitation des allocations sera appliquée selon Georges-Louis Bouchez

Les politiques d'activation des chômeurs et la limitation dans le temps des allocations de chômage envisagées par les négociateurs de l'Arizona ne seront pas appliquées aux personnes de plus de 55 ans, a indiqué dimanche soir le président du MR.

Interrogé sur le plateau de RTL info, Georges-Louis Bouchez s'est voulu rassurant par rapport à une question soumise par une quinquagénaire, inquiète des projets de l'Arizona alors qu'elle émarge au chômage après un licenciement et peine à retrouver un nouvel emploi. "Les règles (sur la limitation dans le temps des allocations de chômage, NDLR) ne seront pas applicables aux personnes de plus de 55 ans", a promis le président du MR, qui négocie actuellement avec la N-VA, le CD&V, Vooruit et les Engagés le futur accord de gouvernement fédéral.

Selon M. Bouchez, la volonté de la coalition putative est de centrer sa politique d'activation sur les jeunes en âge de travailler mais qui restent sans emploi.