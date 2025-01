"Le PS est atteint du syndrome de Gilles de la Tourrette": Georges-Louis Bouchez tacle Paul Magnette et les socialistes

Un "ancien schéma"

Georges-Louis Bouchez s'est également étonné de la position prise par les socialistes. "Ce qui me dérange, c'est que pendant des années, c'est le PS qui déterminait le bien et le mal. C'est eux qui disaient ce dont on peut parler et ce dont on ne peut pas parler." Pour le président du MR, cette situation "n'est plus le cas": "Je n'ai pas peur de ce diktat", a-t-il indiqué. "Vous avez remarqué dans l'interview de Paul Magnette, il dit, 'Si ça continue, je ne ferai plus d'alliance avec le MR". Il est encore dans la tête où c'est lui qui décide." Georges-Louis Bouchez a finalement dénoncé un "ancien schéma" à travers lequel le PS "faisait pression sur les autres".