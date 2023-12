Réouverture de la prison d'Ypres avec une plus grande capacité d'accueil

La prison d'Ypres a officiellement rouvert jeudi après avoir fait l'objet de travaux de rénovation et d'agrandissement, afin d'améliorer les conditions de vie et de travail au sein de l'établissement pénitentiaire. Le complexe sera à nouveau opérationnel début 2024.

En février 2022, la prison avait fermé pour une rénovation en profondeur. Le plus grand quartier de détention a été rénové et deux étages supplémentaires ont été construits. Dans l'autre quartier de détention, les cellules existantes ont été rénovées, les quartiers ont également été reliés entre eux.

Les conditions de vie des détenus ont aussi été prises en compte, toutes les cellules sont à présent pourvues d'un espace fermé avec une toilette et un lavabo. La plupart des cellules disposent également d'une douche et six cellules ont également été aménagées pour les personnes à mobilité réduite (PMR). "La rénovation de la prison d'Ypres signifie de meilleures conditions de travail pour le personnel et une valorisation sérieuse des conditions de vie des détenus. Cela profite à leur réinsertion, au fonctionnement du système judiciaire de Flandre occidentale et à la sécurité de la société", a expliqué le ministre de la Justice Paul Van Tigchelt.