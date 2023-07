Royaume-Uni : des millions de fonctionnaires vont être augmentés

"Je peux confirmer que nous acceptons les recommandations des organismes d'évaluation des salaires en totalité", a annoncé le chef du gouvernement conservateur lors d'une conférence de presse.

"J'appelle tous les responsables syndicaux à accepter ces propositions salariales et annuler leurs grèves", a-t-il lancé, avertissant qu'il s'agissait de l'"offre finale" du gouvernement. "Il n'y aura plus d'autres discussions salariales. Nous ne négocierons pas de nouveau" et "aucune grève ne changera notre décision", a-t-il averti.