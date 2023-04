S. Gatz voudrait confier la rémunération des ministres et députés à un Conseil indépendant

Dans une interview accordée au quotidien Het Nieuwsblad le week-end dernier, le Premier ministre Alexander De Croo s'est dit favorable à la mise sur pied d'un organisme extérieur à la politique qui déciderait des salaires des politiciens, ainsi que de leurs pensions et du financement des partis. Ce plaidoyer faisait suite au tollé suscité par les compléments de pension illégaux versés par la Chambre pendant des années à d'anciens présidents et à des hauts fonctionnaires.

Sven Gatz lui a d'autant plus emboîté le pas, mardi, à l'heure où "l'establishment politique de notre pays et d'ailleurs traverse à nouveau une période de turbulences" et où "la démocratie est mise à l'épreuve et s'y met parfois inutilement" qu'il a lui-même émis une telle proposition, dans les années '90.