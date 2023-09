Saliha Raiss a prêté serment comme échevine à Molenbeek

Une très large partie de l'opposition -Ecolo, PTB et les Engagés- a apporté son soutien à l'échevine en acceptant de signer son acte de candidature. A l'issue du vote et de la prestation de serment, elle a reçu les expressions de soutien de leurs représentants qui ont tous pointé du doigt le MR, et en particulier son président, Georges-Louis Bouchez, accusé de se servir de Molenbeek pour un "positionnement" électoral.