Sammy Mahdi se dit "très déçu"

Le président de la N-VA, nommé formateur le 10 juillet dernier, a présenté jeudi une ultime proposition de réforme fiscale, mais celle-ci a été rejetée par le MR. Sa tentative de former une coalition rassemblant la N-VA, le CD&V, Vooruit, le MR et Les Engagés a dès lors échoué.

Le président du CD&V Sammy Mahdi le regrette. "Ces dernières semaines, nous avons travaillé dur sur les changements majeurs dont ce pays a besoin. Pour que les travailleurs aient plus de pouvoir d'achat et que le système devienne plus juste. Ces derniers jours, j'ai beaucoup téléphoné à mes collègues et j'ai essayé de proposer des solutions afin de rester à l'écart de la bataille des symboles", explique-t-il. À ses yeux, l'échec des négociations "n'était pas à cause du centre."

Pour la suite, Sammy Mahdi souhaite d'abord laisser décanter, "mais nous n'abandonnons pas". Le chef de file des chrétiens-démocrates flamands remercie le formateur et "toutes les personnes constructives des autres partis avec qui j'ai travaillé jour et nuit dans les groupes de travail."