Sammy Mahdi veut rester président du CD&V

Sammy Mahdi juge positif le fait que les négociations en vue de former le prochain gouvernement flamand se déroulent dans la discrétion. La note de départ de l'informateur Bart De Wever doit, pour le CD&V, porter attention à l'accueil de la petite enfance et aux investissements dans l'enfance, à faire confiance aux agriculteurs, aux indépendants, aux acteurs de la santé et aux enseignants. À ses yeux, les négociations visent à se respecter mutuellement et à s'accorder.

Pour les élections communales d'octobre, les résultats seront très différents, pense Sammy Mahdi. "Nous avons de très fortes personnalités au niveau local", assure-t-il, affichant sa volonté de poursuivre la modernisation du parti.