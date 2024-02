Santé mentale : un cadre structurel pour l'accompagnement entre pairs, plaide le CSS

Échanger avec quelqu'un qui est passé par les mêmes difficultés peut "offrir de l'espoir et une perspective (...) en montrant que le rétablissement est possible", illustre le Conseil. Cela peut aider "à surmonter les sentiments d'isolement et de désespoir".

"Un statut reconnu, fixant les rémunérations et les attentes correspondantes, est nécessaire pour professionnaliser davantage l'organisation des contacts entre pairs", sollicite le Conseil supérieur de la Santé. Celui-ci appelle également à "investir dans la formation et le soutien aux pairs aidants, élaborer des lignes directrices et des normes de qualité pour les contacts avec les pairs, et créer des mécanismes de soutien structurel pour le secteur".