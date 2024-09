Schaerbeek: Hadja Lahbib a fait le seul choix possible, celui de la raison - Ecolo

"Cela semblait être la seule décision possible pour préparer son audition comme Commissaire européenne mais surtout respecter les Schaerbeekoises et les Schaerbeekois.... C'était certainement le seul choix possible pour Hadja Lahbib. Il semblait compliqué de se présenter comme candidate bourgmestre en sachant qu'elle ne resterait pas à Schaerbeek. Je salue son courage politique et sa décision de préférer le choix de la raison à la stratégie attrape-voix et à la politique spectacle", a jugé Vincent Vanhalewyn.

Celui-ci a aussi jugé que la décision de nommer Audrey Henry pour mener la liste MR-Les Engagés "semble être plus à l'image du MR schaerbeekois".