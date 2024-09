Sénégal: le Parlement, hostile au pouvoir, rejette une révision de la Constitution

Les députés ont dit non par 83 voix contre 80 au projet de suppression de deux institutions consultatives, au terme de débats houleux diffusés sur les réseaux sociaux. La révision aurait aboli le Haut conseil des collectivités territoriales et le Conseil économique, social et environnemental, comme promis par le nouveau président Bassirou Diomaye Faye, élu en mars, et son Premier ministre Ousmane Sonko. Le ministre de la Justice Ousmane Diagne a invoqué devant les députés la nécessité de mieux employer l'argent public.

MM. Faye et Sonko sont dépourvus de majorité à l'Assemblée nationale, élue en 2022. Le camp de l'ancien président Macky Sall continue en effet de dominer l'hémicycle.