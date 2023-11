Sept arrestations et 8.000 euros saisis lors d'importants contrôles aux frontières

D'importants contrôles aux frontières menés jeudi en Belgique, en Allemagne et aux Pays-Bas, ont donné lieu à sept arrestations et à la saisie de 8.000 euros en espèces, a-t-on appris vendredi.

Entre 12h00 et 21h00, pas moins de 1.181 véhicules et 1.178 personnes ont été contrôlés. En plus de la lutte contre l'alcool et la drogue au volant, l'objectif de l'opération était de lutter contre la criminalité.

Au total, 350 agents issus de 14 services différents ont donc été déployés. Au cours des contrôles, 46 procès-verbaux ont été établis, dont 13 pour des infractions liées aux stupéfiants et 14 pour des infractions à la loi sur l'immigration. En outre, 11 conducteurs conduisaient sous l'influence de l'alcool ou de drogues et 11 personnes ne possédaient pas de permis de conduire valide.