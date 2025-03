Si les Belges devaient revoter ce dimanche, le MR ne serait plus le premier parti de Wallonie

Qui serait le gagnant des élections fédérales si les Belges votaient cette semaine ? La réponse avec le "Grand Baromètre RTL info/Ipsos/Le Soir/VTM et HLN". Les gagnants des dernières élections ne sont plus en tête!

Dans la capitale, la famille libérale arrive en première position avec 21,8% et reprend le leadership aux socialistes qui étaient en tête lors de notre sondage de novembre. Deuxième place pour PS-Vooruit avec 21,5%. (en léger recul par rapport à novembre, mais la famille politique progresse tout de même par rapport aux élections de juin. Le PTB/PVDA pointe à 18,2%.

En Wallonie, le MR, grand gagnant des dernières élections, perd son leadership. Le parti de Georges-Louis Bouchez était à 27,4% d’intentions de vote en novembre 2024. Aujourd’hui, il est crédité à 24,8%. Une diminution qui profite aux socialistes qui progressent de 1,2 point pour atteindre 25,8%. Le premier parti de Wallonie est donc le Parti socialiste. Les Engagés, autres vainqueurs des élections, voient leurs courbes continuer à descendre. De septembre à aujourd’hui, leur score est passé de 22,6% à 18,5%. Le parti centriste reste néanmoins la troisième force wallonne. Juste derrière eux, le PTB montre la plus importante progression, passant de 12,9% à 17,4%. Ecolo stagne, comme depuis les dernières élections de juin, autour de 8%.

Les verts avec 10,6% reperdent ce qu’ils avaient engrangés lors du sondage d’automne. Ils se retrouvent même en deca de leur score des élections de juin 2024 (11,3%). Les Engagés-CD&V affichent 10,3%.

6,9% pour DEFI qui ne parvient pas à retrouver une place qui compte. Et puis, la Team Fouad Ahidar voit le nombre de ses intentions de vote presque divisé par 4 (de 4,8% à 1,3%).

En Flandre

L’extrême droite passe juste devant la N-VA. Le Vlaams Belang devient le premier parti flamand, avec seulement 0,2% d’écart sur la N-VA. Ils obtiennent respectivement 25,7% et 25,5%. Les deux formations politiques progressent depuis le sondage de novembre. Vooruit, les socialistes flamands, reste troisième avec 14,3%. Le CD&V suit avec 11,7%, puis le PVDA avec 10%. Les verts de Groen continuent de plonger à 6,6%. Enfin, l’Open VLD, le parti de l’ancien Premier ministre Alexander De Croo est au plus bas et en dernière position avec 6% des intentions de vote.

2.600 personnes (1.000 Flamands, 1.000 Wallons et 600 Bruxellois) ont été interrogées du 4 au 11 mars 2025 pour ce Grand Baromètre. La marge d'erreur est estimée à 3,1% en Wallonie et en Flandre, à 4% à Bruxelles.