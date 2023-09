Signature d'un accord de coopération au Congo, entre Waremme et une commune de Kinshasa

Une délégation composée de deux représentants de Waremme et un expert de Koekelberg se trouve à Kinshasa depuis le 18 septembre pour conclure un accord de coopération administrative avec la commune de Mont-Ngafula, une entité kinoise du district de Lukunga, au sud de la capitale congolaise.

Le dossier a été introduit dans le cadre du programme de coopération internationale communale (CIC), un instrument de la coopération belge au développement, conçu et mis en œuvre par l'Union des villes et communes de Wallonie (UVCW) et l'Association de la ville et des communes de la Région de Bruxelles-Capitale (Brulocalis).