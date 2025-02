Simplification administrative, réforme des pensions: Éléonore Simonet, plus jeune ministre de notre histoire, dévoile ses premières mesures

C'est une première dans l'histoire de notre pays. À seulement 27 ans, Éléonore Simonet est devenue la plus jeune ministre fédérale du pays. Chargée des classes moyennes, des indépendants et des PME, elle a conscience du travail qui l'attend. Et visiblement, elle ne veut pas perdre de temps, car elle sait déjà quelles seront ses premières mesures.

Tout d'abord, elle veut s'occuper de la simplification administrative. "On le sait, et je vais rencontrer les secteurs dès la semaine prochaine, il y a une trop grande charge qui pèse sur les épaules de nos entrepreneurs et de nos indépendants. Et leur place, c'est d'entreprendre, pas de faire du bureau et du secrétariat".