Soixante nouveaux Espaces publics numériques vont voir le jour en Wallonie

Un appel à création avait été lancé le 16 juin 2023 et s'est clôturé le 2 octobre dernier. Sur base d'une évaluation et d'une sélection, 60 candidatures ont été retenues et déclarées éligibles à une labellisation. Les lauréats pourront bénéficier d'un soutien financier de la Région de 30.000 euros et auront 9 mois pour ouvrir leur nouvel espace labellisé.

A l'heure actuelle, la Wallonie compte 166 EPN labellisés répartis dans 127 Villes et Communes auxquelles s'ajouteront désormais 36 nouvelles communes.