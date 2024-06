Stefaan Van Hecke chef de groupe Groen à la Chambre, avant Petra De Sutter

M. Van Hecke siège à la Chambre depuis 2007. Il avait déjà été chef de groupe entre 2007 et 2010. Mme De Sutter prendra le relais lorsqu'un nouveau gouvernement sera formé.

De 21 sièges à la Chambre sous la législature passée, le groupe Ecolo-Groen est passé à 8 sièges après les élections du 9 juin: six sièges pour Groen et plus que deux pour Ecolo. Les Verts francophones en comptaient treize avant leur défaite.