Stop Alibaba&Co formule des recommandations pour le nouveau permis de Liège Airport

La probable annulation par le Conseil d'État du permis d'environnement accordé à Liège Airport est "l'occasion idéale de remettre à plat le futur de l'aéroport et de revenir sur ce qui a toujours été à nos yeux un mauvais compromis", ont réagi jeudi le collectif Stop Alibaba&Co et le Comité Liège air propre (Clap). Les deux organisations formulent également des propositions pour le futur nouveau permis.

L'annulation du permis d'environnement n'est pas encore actée mais l'auditeur du Conseil d'État a remis un avis négatif. Bien que ce dernier ne soit pas contraignant, la haute juridiction suit généralement son auditeur.

Le nouveau permis, validé par le gouvernement wallon, offrait à Liège Airport l'opportunité de se développer davantage "alors même que son fonctionnement actuel le place déjà en porte-à-faux avec l'urgence d'une transition environnementale de même qu'avec le respect de la santé et de la qualité de vie des riverains et des travailleurs", expliquent le Clap et Stop Alibaba&Co.