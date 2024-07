Un défilé militaire et civil haut en couleurs pour célébrer le 21 juillet

Le traditionnel défilé militaire et civil de la Fête nationale s'est déroulé dimanche après-midi sur la Place des Palais, sous les yeux du roi Philippe et de la reine Mathilde mais également de tous leurs enfants - la princesse Elisabeth en tête, qui portait l'uniforme militaire pour la première fois. Le prince Laurent, ainsi que les princesses Astrid et Delphine avec leurs époux respectifs, étaient aussi présents à la parade.