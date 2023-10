Un exercice militaire entraîne davantage de vols dans la région de Saint-Hubert

La composante Terre de l'armée organise de lundi à vendredi un exercice militaire multinational dans la région de Saint-Hubert (province de Luxembourg) pour entraîner de jeunes contrôleurs aériens avancés (les "Joint Terminal Attack Controllers", JTAC), non seulement belges, mais aussi néerlandais et luxembourgeois, a annoncé le ministère de la Défense.

Baptisé "Green Hill", il implique également des avions de combat F-16 des bases de Florennes et de Kleine-Brogel (Limbourg) ainsi que des appareils d'entraînement Siai Marchetti SF-260 du 1er wing de Beauvechain et des météorologues de la composante Air "afin de rendre la formation des élèves belges, néerlandais et luxembourgeois aussi réaliste que possible", a précisé la Défense sur les réseaux sociaux.

L'exercice vise à donner à de jeunes JTAC - des spécialistes qui guident les avions de combat pour fournir un appui aérien rapproché aux troupes terrestres - l'opportunité de convertir leurs connaissances théoriques de base en une première expérience pratique, a-t-on précisé de même source.