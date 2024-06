Un nouveau centre fermé de court séjour verra le jour à Steenokkerzeel

Le centre de court séjour sera construit entre les centres fermés préexistants : le "centre de transit Caricole" et le "centre de rapatriement 127bis". Les occupants y séjourneront "quelques jours dans l'attente de leur expulsion du pays". Cette infrastructure, la première à être réalisée dans l'optique d'un "Masterplan Centres fermés" qui prévoit quatre nouveaux centres en Belgique, hébergera des étrangers déjà identifiés et pour lesquels un éloignement forcé est planifié à très court terme. "Grâce à la proximité de l'aéroport de Zaventem, ce retour pourra avoir lieu dans des conditions plus aisées et plus humaines", explique la Régie des bâtiments dans un communiqué.

L'organisme fédéral souligne également que le centre vise à se spécialiser dans la procédure d'éloignement, dans l'encouragement au départ comme dans la mise en oeuvre pratique des mesures prises.