Une alerte au Conseil de l'Europe à la suite de tweets de Jacqueline Galant sur la RTBF

La Fédération européenne des Journalistes (FEJ) alertera la "Plateforme pour renforcer la protection du journalisme et la sécurité des journalistes" du Conseil de l'Europe à la suite d'une série de tweets publiés samedi par la ministre des Médias en Fédération Wallonie-Bruxelles Jacqueline Galant.

Le secrétaire général de la FEJ Ricardo Gutierrez estime que la ministre est sortie de son rôle et a, par ce fait, violé l'article 10 de la convention européenne des Droits de l'homme. Celui-ci porte sur la liberté d'expression et la liberté de la presse.

Sur le réseau X, la ministre MR a appelé la RTBF à respecter "scrupuleusement les obligations déontologiques et légales qui s'imposent à elle", épinglant un sujet sur l'anti-racisme qui, à ses yeux, manquait de pluralisme.

La FEJ rappelle qu'il existe des instances chargées de statuer sur ce type de dossier, le Conseil Supérieur de l'Audiovisuel (CSA) et le Conseil de déontologie journalistique (CDJ) en l'occurrence. "Elle peut saisir le CSA, comme tout citoyen peut le faire. Il existe des organes, utilisons-les", exhorte dimanche M. Gutierrez.

Selon le secrétaire général, cette sortie ministérielle s'inscrit dans un contexte européen plus large. "Il y a de plus en plus de ministres des Médias qui se permettent ce genre d'interférence, surtout à l'encontre des médias publics. Les régimes illibéraux pratiquent cela quotidiennement", même s'ils n'en ont "pas l'exclusivité". Des alertes ont déjà été lancées à l'encontre de représentants gouvernementaux ou de l'opposition, tant de gauche que de droite, rappelle-t-il.

Concrètement, le secrétaire général du Conseil de l'Europe Alain Berset fera parvenir l'alerte aux ambassadeurs des 47 États membres et demandera des explications officielles à l'État mis en cause.